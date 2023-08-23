Почти половина месячной нормы осадков выпала во Владивостоке за полдня

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В городе и пригороде Владивостока за первую половину 23 августа выпало 72 и 80 миллиметров осадков при месячной норме в 176 миллиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу приморского Гидрометцентра.

"С утра до 13:00 (06:00 по московскому времени) в городе выпало 72 миллиметра осадков, а в пригороде уровень достиг 80 миллиметров. Месячная климатическая норма для августа в городе составляет 176 миллиметров", – говорится в сообщении.

На фоне непогоды подразделения Владивостокского предприятия электрических сетей были переведены в режим повышенной готовности. Помимо этого, в городе остановили работу единственной трамвайной линии, сообщили в мэрии.

В Уссурийске в зоне подтопления оказался микрорайон "Семь ветров". На прошлой неделе он больше остальных пострадал от непогоды. Отрезанными от дорожного сообщения оказались поселки Хороль и Партизан. При этом ни одно соцучреждение региона не попало в зону подтопления, сообщили местные власти.

До 25 августа в Приморье действует штормовое предупреждение. В верховьях рек и на малых водотоках ожидается подъемы воды до 2,1 метра.

Как сообщалось ранее, наводнение в Уссурийске стало самым крупным и разрушительным за последние 10 лет. С приходом непогоды в регионе подтопило 27 домовладения и 111 придомовых территорий. Часть населения эвакуировали в пункты временного размещения.



Количество подтопленных домов в Приморье снизилось до 700