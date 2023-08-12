Наводнение в Приморье стало самым крупным за последнее десятилетие

Фото: Прокуратура Приморского края

Наводнение в Уссурийске стало самым масштабным и разрушительным за последние десять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского городского округа.

"За последние 10 лет это однозначно самое сильное наводнение, самое разрушительное, и по объемам: сколько районов захватило, и деревни в нашем округе, и город, микрорайоны разные. Где-то процентов 40, может, 35 пострадало", – сообщают в администрации округа.

На данный момент точных данных о числе подтопленных домов и пострадавших жителей пока нет. Причиной наводнения стал прорыв дамбы из-за сильных осадков. В результате этого вода в реке Раздольная поднялась на рекордные десять метров и подтопила 27 домовладения и 111 придомовых территорий.

Сообщается, что из-за паводка в городе была прекращена подача газа к мемориалу Вечного огня, а также эвакуированы городской музей. Сейчас в трех развернутых пунктах временного размещения находятся около 150 человек, почти 50 из которых – дети.

В субботу в связи с ухудшением паводковой обстановки был введен режим чрезвычайной ситуации в 14 муниципальных образованиях городского округа.

Ранее сообщалось о размытии дорог и перекрытии движения по федеральной трассе Владивосток - Хабаровск. Власти решают вопрос об организации объезда или запуска движения для легковых автомобилей по ремонтируемому мосту в Спасском районе Приморья. При этом пока уровень воды слишком высок для каких-либо работ.