В Екатеринбурге затопило часть улицы Щербакова

Фото: телеграм-канал "E1.RU | Новости Екатеринбурга"

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щербакова и Самолетной затопило дорогу под мостом. Об этом Ura.ru сообщили в ЕМУП "Водоканал".

Кадры произошедшего в Сети разместили очевидцы. Потоп произошел утром 3 августа.

"Бригада коммунальных служб выехала на место затопления дороги на перекрестке улиц Щербакова – Самолетная", – говорится в сообщении.

При этом информации о времени ликвидации последствий потопа в коммунальной службе не сообщили.

На фоне произошедшего областная Госавтоинспекция временно приостановила движение транспорта на участке дороги. Автомобилистов просят проследовать по объездному маршруту, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, из-за прорыва трубы с холодной водой в районе Уктус было перенаправлено движение троллейбусов через Кольцовский тракт и Вторчермет, уточнили агентству в администрации Екатеринбурга.

Согласно данным сервиса "Яндекс Пробки", из-за аварии по улице Щербакова в центр города образовался затор протяженностью 1,8 километра. На пересекающей ее улице Лыжников и прилегающей к ней Походной улице очередь из машин растянулась почти на 3,5 километра.

До этого на Кубани ввели режим ЧС в четырех населенных пунктах из-за подтоплений на фоне ливней. Предупреждение ввели в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Из мест подтоплений эвакуировали местное население.



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