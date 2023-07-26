Столичные ТЦ "Румер" и "Вегас" затопило после сильного дождя

В Москве в результате проливного дождя в среду, 26 июля, затопило торговые центры "Румер" на улице Ленинской Слободе и "Вегас" у метро "Мякинино". Видео из них поделились посетители.

Так, на кадрах из "Румера" видно затопленный нижний этаж ТЦ. Вода залила пол на несколько сантиметров, из-за нее оказались заблокированы карусельные двери входа. В "Вегасе" также затопило первый этаж, при этом, судя по кадрам, вода на него стекает и со второго этажа.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, ливень привел к затоплению нескольких столичных улиц. В результате несколько десятков автомобилей поломались, оказавшись затопленными водой. Никто из людей тем не менее не пострадал.

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства между тем добавили, что бригады "Москводостока" сейчас ликвидируют подтопление на Боровском шоссе. Движение автомобилей там временно ограничено. По данным пресс-службы, на западе города местами выпало больше половины месячной нормы осадков.

Столичное метро тем временем продолжает работать в штатном режиме, сообщает Дептранс. Все станции открыты, непогода не повлияла на движение поездов и работу устройств подземки. Специалисты следят за состоянием инфраструктуры подземки, уделяя особое внимание открытым ее участкам.

Мощный ливень с грозой обрушились на Москву днем 26 июля. За час в ЗАО выпало 46 миллиметров, в ТиНАО – 42 миллиметра, а СЗАО – 35 миллиметров. Ожидается, что полностью дожди прекратятся после 20:00–21:00.

В ликвидации последствий непогоды в настоящее время задействован 300 бригад "Мосводостока", а также около 290 единиц техники.



Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды 26 июля