16:24Происшествия
Столичные ТЦ "Румер" и "Вегас" затопило после сильного дождя
Так, на кадрах из "Румера" видно затопленный нижний этаж ТЦ. Вода залила пол на несколько сантиметров, из-за нее оказались заблокированы карусельные двери входа. В "Вегасе" также затопило первый этаж, при этом, судя по кадрам, вода на него стекает и со второго этажа.
Как рассказали ТАСС в экстренных службах, ливень привел к затоплению нескольких столичных улиц. В результате несколько десятков автомобилей поломались, оказавшись затопленными водой. Никто из людей тем не менее не пострадал.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства между тем добавили, что бригады "Москводостока" сейчас ликвидируют подтопление на Боровском шоссе. Движение автомобилей там временно ограничено. По данным пресс-службы, на западе города местами выпало больше половины месячной нормы осадков.
Столичное метро тем временем продолжает работать в штатном режиме, сообщает Дептранс. Все станции открыты, непогода не повлияла на движение поездов и работу устройств подземки. Специалисты следят за состоянием инфраструктуры подземки, уделяя особое внимание открытым ее участкам.
Мощный ливень с грозой обрушились на Москву днем 26 июля. За час в ЗАО выпало 46 миллиметров, в ТиНАО – 42 миллиметра, а СЗАО – 35 миллиметров. Ожидается, что полностью дожди прекратятся после 20:00–21:00.
В ликвидации последствий непогоды в настоящее время задействован 300 бригад "Мосводостока", а также около 290 единиц техники.
Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды 26 июля
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