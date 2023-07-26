Москвичам пообещали, что сильные осадки прекратятся через несколько часов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильные осадки прекратятся в столице через 2–3 часа, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал о погоде в своем телеграм-канале.

"Зона дождей и гроз довольно быстро смещается на северо-восток, и в течение 2–3 часов сильные осадки покинут столицу, после чего ожидается еще несколько заходов дождя, но уже небольших и локальных. А после 20:00–21:00 дожди и вовсе прекратятся", – говорится в его публикации.

В свою очередь, Агентство "Москва" выяснило, как непогода отразилась на работе аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково. В пресс-службах всех трех авиагаваней сообщили, что работа идет в штатном режиме. Однако задержки рейсов были зафиксированы во Внуково. Отмен рейсов не было.

В телеграм-канале столичного Дептранса появилось предупреждение о возможных локальных задержках наземного транспорта.

"Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в сообщении.

В среду, 26 июля, в столичный регион пришла гроза с ливнем. Московским автомобилистам порекомендовали пересесть на общественный транспорт в часы пик. Отмечалось затруднение движения на МКАД в районе улицы Верхние Поля, ТТК в районе Русаковской эстакады и ТТК в районе Хорошёвской эстакады.

Специальные службы работают в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

Москвичам и гостям столицы настоятельно рекомендовали не выходить на улицу без необходимости. При выходе из дома в ведомстве посоветовали соблюдать меры безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи шатких конструкций.



"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 26 июля