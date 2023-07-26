Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мощная гроза с ливнем обрушилась на Московский регион во второй половине дня 26 июля.

В настоящее время сильный гром, дождь и небольшой град наблюдаются в городах Жуковском и Раменское Московской области. Сильный ливень идет во многих районах столицы, включая центр города.

Московским автомобилистам порекомендовали пересесть на общественный транспорт в часы пик. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, в настоящее время в городе уровень заторов составляет 4 балла. Вечером в центре Москвы ожидается до 6 баллов.

"По прогнозу синоптиков, в городе весь день будет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение", – отметили в сообщении.

В Дептрансе рассказали, что на данный момент движение затруднено на МКАД в районе улицы Верхние Поля, ТТК в районе Русаковской эстакады и ТТК в районе Хорошёвской эстакады.

Специалисты ожидают, что в вечернее время автомобилистам будет сложно проехать в центре столицы, по Садовому кольцу, ТТК и МКАД. Также в Дептрансе посоветовали водителям соблюдать скорость, дистанцию и не отвлекаться на телефон во время поездок.

Немногим ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся в Москве непогоды. Он подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

Москвичам и гостям столицы настоятельно рекомендуют не выходить на улицу без необходимости. При выходе из дома в ведомстве посоветовали соблюдать меры безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи шатких конструкций.

Ливни и грозы спрогнозировали в Москве 26 июля