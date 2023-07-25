До четверти нормы осадков выпало ночью в Московском регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До четверти нормы осадков выпало в ночь на 25 июля в столичном регионе. Об этом специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале.

Она отметила, что от 7 до 20 миллиметров осадков выпало из-за ливней, прошедших в западной половине московского региона. По информации эксперта, наибольшее количество пришлось на город Истру. Там почти четверть месячной нормы выпала за 3 часа.

Позднякова добавила, что сильные дожди также прошли в столичном районе Тушино. Там выпало 16 миллиметров осадков.

Утром 25 июля власти порекомендовали столичным ресторанам убрать летние веранды из-за прогнозируемых плохих погодных условий и грозы. Также посоветовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее москвичам рассказали, что 25 июля в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. По прогнозу Гидрометцентра России, днем температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

"Утро": москвичам рассказали о погоде 25 июля



