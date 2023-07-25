Москвичам рассказали о погоде 25 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 25 июля, в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве на неделе с 24 июля почти каждый день ожидаются дожди.

Она отметила, что на этой неделе в столице наступает волна более теплой погоды, однако она не очень солнечная и не очень сухая.



"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 25 июля