07:02Общество
Москвичам рассказали о погоде 25 июля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Во вторник, 25 июля, в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве на неделе с 24 июля почти каждый день ожидаются дожди.
Она отметила, что на этой неделе в столице наступает волна более теплой погоды, однако она не очень солнечная и не очень сухая.
"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 25 июля
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