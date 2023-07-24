Синоптик рассказал, какой день станет самым теплым на этой неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет пятница, 28 июля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"До конца июля дожди различной интенсивности и продолжительности будут идти практически ежедневно", – отметил синоптик в своем телеграм-канале.

Леус уточнил, что температура воздуха будет постепенно повышаться. В пятницу, 28 июля, в столице ожидается 26–28 градусов тепла. Эксперт назвал погоду в пятницу субтропической, так как будет жарко и влажно.

По словам специалиста, в выходные, 29 и 30 июля, вновь прогнозируется прохладная погода. Он добавил, что первая неделя августа в плане погоды будет непостоянной, то есть несколько дней ожидаются дожди, далее пару дней будет солнце. При этом температура воздуха составит от плюс 20 до 25 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве на неделе с 24 июля почти каждый день ожидаются дожди.

По ее словам, днем во вторник, 25 июля, воздух в столице прогреется до 23–25, а в среду – до 24–26 градусов. В четверг столбики термометров могут подняться до 29 градусов, а в пятницу – до 24–26.

Специалист рассказала, что на этой неделе наступает волна более теплой погоды, однако она не очень солнечная и не очень сухая.

Синоптики назвали самый прохладный день в столице на этой неделе