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11:20

Общество

Москвичей предупредили о дождливом завершении июля

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В столице на неделе с 24 июля почти каждый день ожидаются дожди. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

На этой неделе практически каждый день у нас будут дожди различной интенсивности – от небольших до умеренных. Активной окажется и грозовая деятельность. Мы не исключаем грозу и во вторник, и в среду.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

По прогнозам синоптика, днем во вторник, 25 июля, воздух в столице прогреется до 23...25, а в среду – до 24...26 градусов. В четверг столбики термометров могут подняться до 29 градусов, а в пятницу – до 24...26.

"То есть наступает волна более теплой погоды. Но, к сожалению, она будет не очень солнечная и не очень сухая, с осадками в виде дождя от небольшого до умеренного", – заключила специалист.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает москвичей в августе. По его словам, скорее всего, последний месяц лета по температурному режиму и количеству осадков окажется в пределах нормы. Вместе с тем не исключено, что в отдельные дни будет наблюдаться потепление до 30 или похолодание до 14 градусов.

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