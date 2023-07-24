11:20Общество
Москвичей предупредили о дождливом завершении июля
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
В столице на неделе с 24 июля почти каждый день ожидаются дожди. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
По прогнозам синоптика, днем во вторник, 25 июля, воздух в столице прогреется до 23...25, а в среду – до 24...26 градусов. В четверг столбики термометров могут подняться до 29 градусов, а в пятницу – до 24...26.
"То есть наступает волна более теплой погоды. Но, к сожалению, она будет не очень солнечная и не очень сухая, с осадками в виде дождя от небольшого до умеренного", – заключила специалист.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает москвичей в августе. По его словам, скорее всего, последний месяц лета по температурному режиму и количеству осадков окажется в пределах нормы. Вместе с тем не исключено, что в отдельные дни будет наблюдаться потепление до 30 или похолодание до 14 градусов.
Читайте также