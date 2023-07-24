Москвичей предупредили о дождливом завершении июля

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В столице на неделе с 24 июля почти каждый день ожидаются дожди. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" На этой неделе практически каждый день у нас будут дожди различной интенсивности – от небольших до умеренных. Активной окажется и грозовая деятельность. Мы не исключаем грозу и во вторник, и в среду.

По прогнозам синоптика, днем во вторник, 25 июля, воздух в столице прогреется до 23...25, а в среду – до 24...26 градусов. В четверг столбики термометров могут подняться до 29 градусов, а в пятницу – до 24...26.

"То есть наступает волна более теплой погоды. Но, к сожалению, она будет не очень солнечная и не очень сухая, с осадками в виде дождя от небольшого до умеренного", – заключила специалист.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает москвичей в августе. По его словам, скорее всего, последний месяц лета по температурному режиму и количеству осадков окажется в пределах нормы. Вместе с тем не исключено, что в отдельные дни будет наблюдаться потепление до 30 или похолодание до 14 градусов.

