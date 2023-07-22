Синоптик заявил о переходе аномальной жары из Европы в Турцию

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Аномальная жара, которую вызвал тепловой взрыв в Сахаре, из Европы перейдет на юг Турции, в текущие выходные там прогнозируется до 45 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции – температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря – 40–45 градусов в эти выходные, температура воды – 25–26 градусов", – подчеркнул он.

Синоптик отметил, что более благоприятную погоду зафиксировали в Германии и Франции. Там температура составляет около 25 градусов. В Испании столбики термометров показывают от 35 до 40 градусов.

До этого курьер службы доставки еды умер от теплового удара в городе Халкида на Эвбее. Он стал первой жертвой аномальной жары. 21 июля полиция арестовала владельца ресторана по обвинению в непредумышленном убийстве, однако после объяснений его освободили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что рекордно высоких температур, которые фиксируются в настоящее время в европейских странах, можно не ждать в России. Синоптик объяснил, что антициклон над Средиземным морем движется по необычной траектории. Как правило, такие гребни идут с северной стороны на юг или, наоборот, по меридиану, заметил он.

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