В Греции из-за аномальной жары умер курьер – СМИ

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Курьер службы доставки еды умер от теплового удара в городе Халкида на Эвбее. Он стал первой жертвой аномальной жары, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Согласно информации, инцидент случился 20 июля. По предварительным данным, курьер работал в полуденные часы, однако из-за жары власти ограничили работу служб доставки.

"По информации от источников в полиции, в ходе расследования дела выяснилось, что 46-летний мужчина работал развозчиком еды в таверне-гриле в утренние и полуденные часы, но без трудового договора", – говорится в сообщении.

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