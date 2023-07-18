В Риме зафиксировали рекордную жару в 41,7 градуса

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В Риме был побит температурный рекорд, на восточной окраине столицы Италии установили 41,7 градуса по Цельсию. Об этом сообщается на сайте meteoregionelazio.it.

По информации метеоцентра области Лацио, пик выявили в 16:10 по местному времени. Прежний рекорд был зафиксирован в июне 2022 года. Тогда на севере Рима температура поднялась до 40,7 градуса. По другим данным, рекорд был побит в июле 1983 года, когда значения дошли до 40–40,5 градуса.

18 июля у Колизея во второй половине дня столбики термометров показали 40,3 градуса, а у центрального вокзала Термини температура поднялась до 41,1 градуса. Уличные термометры на аптеках отображали 45 градусов, сообщает РИА Новости.

Специалисты Национального метеоцентра отметили, что текущая неделя может оказаться самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в стране. Прогнозировалось, что 18 июля во многих регионах Италии температура может показать до 47 градусов, а на острове Сардиния – 48 градусов.

Минздрав Италии заявил о красном уровне погодной опасности в 20 городах государства, включая Рим, Болонью, Неаполь, Венецию, Палермо, Мессине и Кальяри.

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) предупредили о температуре выше 40 градусов по Цельсию во многих регионах мира. Глобальные температуры оказались на беспрецедентном уровне, а последствия жаркой погоды являются серьезными для здоровья людей и экономики, добавили синоптики.

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