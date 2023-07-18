Синоптики предупредили о сорокаградусной жаре во многих частях мира

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Температура выше 40 градусов по Цельсию ожидается во многих регионах мира на протяжении нескольких дней. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).

"Температура в Северной Америке, Азии и в северной Африке, а также в Средиземноморье будет выше 40 градусов по Цельсию продолжительное количество дней на этой неделе", – говорится в заявлении.

Так, в десятках городах Италии объявили о повышенной опасности из-за погоды. Самая высокая температура была зафиксирована на Сардинии и Сицилии, где столбики термометров показали более 45 градусов. По данным прессы, 18 июля в стране установили самый высокий за год уровень потребления электроэнергии из-за кондиционеров.

Кроме того, на северо-востоке Испании и на Майорке ожидаются рекордно высокие значения. Жителей предупредили об угрозе лесных пожаров.

Согласно сообщению ВМО, глобальные температуры оказались на беспрецедентном уровне, а последствия жаркой погоды являются серьезными для здоровья людей и экономики.

По словам метеорологов, риск для здоровья объясняется стремительной урбанизацией, ростом количества экстремальных температур и демографическими изменениями в государствах со стареющими гражданами.

В организации добавили, что в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье зафиксировали явление, при котором значения на протяжении нескольких дней превышают 40 градусов.

"Подобные явления вызывают серьезную озабоченность, с 1980-х годов их количество увеличилось в шесть раз", – указали эксперты.

Синоптики считают, что минимальные ночные температуры могут достичь максимума. Они объяснили, что такие значения могут представлять опасность для здоровья, поскольку организм не способен восстановиться после жары.

Ранее в ВМО сообщили, что для жителей Северного полушария очень жаркая погода представляет серьезные риски для здоровья. По словам синоптиков, на этой неделе в регионах к северу от экватора ожидается повышение температур, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и летальным исходам.

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