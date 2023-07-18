Москвичам рассказали, вернется ли в столицу тридцатиградусная жара

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Тридцатиградусная жара в Москве до конца июля не прогнозируется. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на метеоролога Татьяну Позднякову.

По ее словам, в ночь на 19 июля в столице будет опасная погода с сильными порывами ветра и ливнями. Такая погода сохранится до 20 июля, температура упадет на несколько градусов ниже климатической нормы. До конца этого месяца столбики термометров будут колебаться от 20 до 24 градусов, отметила синоптик.

"Словом, тридцатиградусной жары нам ждать не стоит. Максимум, на который мы можем рассчитывать, – это 24 градуса, что для наших широт вполне комфортно", – сказала собеседница издания.

Она добавила, что к середине августа самые холодные водоемы столицы обычно прогреваются до комфортных значений, однако ни одна синоптическая модель не может спрогнозировать жару и в следующем месяце.

18 июля на столицу обрушились сверхинтенсивные осадки. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах менее чем за час.

Больше всего зафиксировали в ЦАО (23 миллиметра), СВАО (22 миллиметра) и САО (21 миллиметр). Их основной объем уходит в ливневую сеть самотеком.

Также москвичей предупредили, что сильные дожди с грозой и ветром сохранятся до 12:00 среды, 19 июля.

В связи с непогодой городские службы перешли в режим повышенной готовности. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, к утру 19 июля в столице выпадет 40 миллиметров осадков.

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