Работу колеса обозрения "Солнце Москвы" приостановили из-за ливня

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Работу колеса обозрения "Солнце Москвы" приостановили в связи с погодными условиями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

Согласно информации, ситуация является штатной.

"В целях безопасности посетителей и согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 метров в секунду работа аттракциона прекращается. Техническая служба аттракциона была готова к прогнозируемым погодным условиям и среагировала оперативно", – говорится в сообщении.

Посетителей высадили в штатном режиме. Пресс-служба добавила, что аттракцион заработает при улучшении погоды.

18 июля на столицу обрушились сверхинтенсивные осадки. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах менее чем за час.

Больше всего зафиксировали в ЦАО (23 миллиметра), СВАО (22 миллиметра) и САО (21 миллиметр). Их основной объем уходит в ливневую сеть самотеком.

Также москвичей предупредили, что сильные дожди с грозой и ветром сохранятся до 12:00 среды, 19 июля.

В связи с непогодой городские службы перешли в режим повышенной готовности. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, к утру 19 июля в столице выпадет 40 миллиметров осадков.

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 19 июля