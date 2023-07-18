Ливни с грозой сохранятся в Москве до полудня 19 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильные дожди с грозой и ветром сохранятся в Москве и Подмосковье до 12:00 среды, 19 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Сегодня в разных регионах Москвы и Московской области начиная с 13:00–14:00 и до полудня завтрашнего дня будет проходить фронтальный раздел. Ожидаются кратковременные дожди, но они будут усиливаться до сильных, причем они будут в виде ливней, быстрых, очень мощных дождей", – уточнил он.

По словам Вильфанда, днем в городе ожидается гроза, а вечером – град. Кроме того, в Москве прогнозируется усиление юго-западного и западного ветров, чьи порывы могут достигать 20 метров в секунду. Вильфанд предупредил, что подобный комплекс явлений представляет заметную опасность.

Ливень в Москве начался около 14:30 18 июля. Скорость порывов ветра в некоторых частях столицы может достигать 17–20 метров в секунду, ближе к вечеру – 25 метров в секунду.

В связи с непогодой городские службы перешли в режим повышенной готовности. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, к утру 19 июля в столице выпадет 40 миллиметров осадков.

На этом фоне к вечеру 18 июля в городе ожидаются заторы. Москвичей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

"Атмосфера": 22 градуса ожидается в столице вечером 18 июля