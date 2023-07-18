Сильный ливень с грозой накрыл Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве начался сильный ливень, сопровождающийся порывистым ветром и раскатами грома и молний. Небо в центре города затянуло тучами.

Дождь начался в городе около 14:30. В ближайшие сутки в Москве ожидается не только дождь, но и град с грозой. Скорость порывов ветра в некоторых частях города может достигать 17–20 метров в секунду, ближе к вечеру – 25 метров в секунду.

На фоне прогнозируемого в столице дождя городские службы перевели в режим повышенной готовности. Как ранее сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, к утру 19 июля в Москве выпадет 40 миллиметров осадков.

При обнаружении скоплений воды около жилого дома москвичи могут обратиться в управу района и префектуру округа. Также заявки будут принимать операторы Единого диспетчерского центра по телефону +7 (495) 539-53-53 и на портале "Наш город".

Сообщить о скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах можно в ГУП "Мосводосток" по телефону +7 (495) 657-87-03, в подземных переходах – по телефону +7 (495) 632-58-46.



Дождь начался в некоторых районах Москвы