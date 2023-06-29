Москвичам рассказали, куда можно обратиться по вопросам скопления воды на улицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На фоне ухудшения погодных условий в столице комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале напомнил горожанам о возможности сообщить о временных скоплениях воды на улицах. Поступающие заявки в оперативном режиме рассмотрят городские службы.

Согласно прогнозам синоптиков, дождь в столице продлится до конца суток. Из-за дождя, грозы и сильного ветра в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности.

"На улицах города продолжается дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток", – говорится в сообщении ведомства.

При обнаружении скоплений воды около жилого дома москвичи могут обратиться в управу района и префектуру округа. Также заявки будут принимать операторы Единого диспетчерского центра по телефону +7 (495) 539-53-53 и на портале "Наш город".

Сообщить о скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах можно в ГУП "Мосводосток" по телефону +7 (495) 657-87-03, в подземных переходах – по телефону +7 (495) 632-58-46.

Синоптик Татьяна Поздянкова ранее сообщила, что дожди в Москве продлятся до 1 июля включительно. При этом в первый день июля дожди будут кратковременными, а воздух в городе прогреется до 24 градусов.



Дожди вновь накроют столицу во второй половине дня