Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За прошедшую ночь в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. Об этом "Интерфаксу" сообщили в столичном Метеобюро.

"К утру в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков", – сообщил собеседник агентства.

Согласно данным главной метеостанции на ВДНХ, прирост осадков за минувшую ночь составил 22 миллиметра. При этом норма осадков июня в столице фиксируется в 77 миллиметров.

В четверг, 29 июня, в столичном регионе вновь ожидаются дожди. Погода будет облачной, в некоторых районах возможны гроза и град.

Температура воздуха в Москве не превысит 20 градусов, в Подмосковье – 22 градусов. Скорость порывов ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. При грозе ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.



Москвичей предупредили о возможных грозах, граде и сильном ветре в столице