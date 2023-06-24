МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане в Москве в ночь на воскресенье

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Туман прогнозируется в Москве в ночь на воскресенье, 25 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

По прогнозам синоптиков, видимость в городе ухудшится до 200– 700 метров. Предупреждение будет действовать с 23:00 24 июня до 07:00 25 июня.

В субботу, 24 июня, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь. По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.

Ночью температура в столице понизиться до 12 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидается комфортная погода без осадков, столбики термометров покажут до 26 градусов.

"Атмосфера": кратковременный дождь ожидается в Москве 24 июня