До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сильный ливень прошел в пятницу, 23 июня, в некоторых районах столицы. За несколько часов в городе выпало до четверти месячной нормы осадков, сообщатся в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В частности, на северо-востоке города выпало 18 миллиметров, на юго-востоке – 16 миллиметров, а на востоке – 15 миллиметров.

На некоторых объектах улично-дорожной сети фиксировались временные скопления воды. Речь идет об улицах Плеханова, Вешняковской, Новокосинской, Ибрагимова и Ткацкой, площади Амилкара Кабрала, улицах Ташкентской и Ферганской, а также шоссе Фрезер.

Основной объем осадков уходил в ливневую сеть самотеком, однако при необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады Мосводостока.

По прогнозам синоптиков, до конца суток возможны кратковременные дожди. В связи с этим на улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока.

В Дептрансе Москвы рассказали РИА Новости, что городской транспорт работает штатно в условиях непогоды. В настоящее время задержек движения нет.

Все службы комплекса в онлайн-режиме контролируют движение и находятся в полной готовности, чтобы обеспечить бесперебойную работу транспорта.

Ранее синоптики сообщили, что кратковременный дождь прогнозируется в Москве и области в субботу, 24 июня. В этот день в регионе планируются выпускные вечера. Днем погода будет облачная с прояснениями, местами может быть дождь. Столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов, в Подмосковье температура составит до 25 градусов.

300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за ливня