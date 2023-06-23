Москвичей предупредили о кратковременном дожде в день школьных выпускных

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Кратковременный дождь прогнозируется в Москве и области в субботу, 24 июня. В этот день в регионе планируются выпускные вечера, сообщает Гидрометцентр России.

По словам синоптиков, днем погода будет облачная с прояснениями, местами может быть дождь. Столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов, в Подмосковье температура составит до 25 градусов. Порывы северо-западного и северного ветра достигнут 6–11 метров в секунду.

В ночь на 25 июня также ожидается небольшой дождь. Температура опустится до 14 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается комфортная погода без осадков, столбики термометров покажут до 26 градусов. По его словам, подобная погода полностью соответствует средним значениям, которые наблюдались в Москве последние 30 лет.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что июль в Москве станет богатым на осадки и будет гораздо дождливее июня. По температурным значениям следующий месяц в чем-то повторит характер погоды июня, считает синоптик.

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