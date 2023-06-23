Москвичам пообещали до 26 градусов и без осадков на следующей неделе

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Анастасия Самсонова

На следующей неделе в Москве ожидается комфортная погода без осадков, столбики термометров покажут до 26 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"И только в ночь на 29 июня местами прогнозируется кратковременный дождь. Температурный фон полностью соответствует климатическим параметрам, ночью – 10 – 15 градусов, днем 21 – 26 градусов", – отметил синоптик.

По его словам, подобная погода полностью соответствует средним значениям, которые наблюдались в Москве последние 30 лет. В предстоящие выходные ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В ночь на 24 июня, а также в субботу днем интенсивность осадков по сравнению с пятницей снизится, в некоторых районах выпадет 1–2 миллиметра осадков.

В ночь с 24 на 25 июня осадки прогнозируются лишь в отдельных районах столичного региона. Столбики термометров в субботу ночью покажут 14–16 градусов, а днем – 21–23 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что июль в Москве станет богатым на осадки и будет гораздо дождливее июня. По температурным значениям следующий месяц в чем-то повторит характер погоды июня, считает синоптик.

В Гидрометцентре предупредили москвичей о кратковременных дождях на выходных, 24 и 25 июня. В субботу и воскресенье днем воздух прогреется до 21–23 градусов.

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