"В Сибири не лучшие": как в будущем поменяется климат в России

Если глобальное потепление будет развиваться по наихудшему сценарию, то столицу России могут перенести на территорию Сибири. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин. Он полагает, что такая ситуация не исключена к 2080-м годам. Рассказываем подробности и выясняем, возможно ли подобное развитие событий.



"Летом нельзя будет жить"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Климатолог Алексей Кокорин допустил, что при наихудшем сценарии глобального потепления столицу России к 2080-м годам могут переместить на территорию Сибири. В частности, речь идет про Красноярск или Новосибирск.

Эксперт пояснил, что при самом неблагоприятном развитии событий глобальная среднегодовая температура на Земле вырастет на 4,5–5 градусов в сравнении с концом XIX века. В результате в десятилетнем цикле восемь-девять лет будут аномально жаркими, предупредил специалист.





Алексей Кокорин климатолог Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск.

Кокорин добавил, что риск развития наихудшего сценария хоть и существует, но является маловероятным. Однако, даже если глобальная среднегодовая температура к 2080-м годам не поднимется на 5 градусов, она все равно вырастет на 2,5 градуса относительно конца XIX века, считает эксперт.

В итоге волны жары станут накрывать Землю минимум в два-три раза чаще. "То есть та жара, которая у нас была раз в десять лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться", – объяснил климатолог.



Перенос отменяется?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

От глобального потепления ждать чего-то хорошего не приходится, но и переносить столицу в Сибирь из-за меняющегося климата не нужно. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок. "В Сибири наступают не лучшие климатические времена. Леса уже горят и весной, и летом. В зимнее время бывает по-разному. В связи с изменениями там будет теплее, чем было", – комментирует эксперт.





Николай Терешонок климатолог Переносить столицу по климатическим причинам нецелесообразно... За последние 50 лет температура увеличилась, но сомневаюсь, что к 2080 году она вырастет на 5 градусов – это очень много. Но угроза этому существует в связи с увеличением загрязнения атмосферы углекислым газом.

Из-за изменения климата, по мнению эксперта, в России и, в частности, в Москве в ближайшее время возможны засухи в летний период, а также резкие перепады погоды с сильными осадками. "Но засухи и пожароопасность стоят на первом месте", – подчеркнул Терешонок.

В свою очередь, кандидат физико-математических наук и метеоролог Александр Ганьшин заявил, что скорость потепления в РФ выше, чем во всем остальном мире. Аномальные температуры, по словам эксперта, особенно почувствуют жители крупных городов.

"В городах есть свой особый микроклимат, в центре города теплее, чем на окраинах, это связано в том числе с увеличением площадей, которые покрыты асфальтом или плиткой. Такое распределение температуры называется городскими "островами тепла", – говорит Ганьшин.

Кроме того, на температуру воздуха в крупных городах влияют плотность застройки, небольшое количество естественных водоемов и лесов. В ближайшие десять-двадцать лет соответствующие тенденции точно сохранятся, подытожил Ганьшин.

