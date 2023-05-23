"В Сибири не лучшие": как в будущем поменяется климат в России

Если глобальное потепление будет развиваться по наихудшему сценарию, то столицу России могут перенести на территорию Сибири. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин. Он полагает, что такая ситуация не исключена к 2080-м годам. Рассказываем подробности и выясняем, возможно ли подобное развитие событий.
"Летом нельзя будет жить"
Климатолог Алексей Кокорин допустил, что при наихудшем сценарии глобального потепления столицу России к 2080-м годам могут переместить на территорию Сибири. В частности, речь идет про Красноярск или Новосибирск.
Эксперт пояснил, что при самом неблагоприятном развитии событий глобальная среднегодовая температура на Земле вырастет на 4,5–5 градусов в сравнении с концом XIX века. В результате в десятилетнем цикле восемь-девять лет будут аномально жаркими, предупредил специалист.
Кокорин добавил, что риск развития наихудшего сценария хоть и существует, но является маловероятным. Однако, даже если глобальная среднегодовая температура к 2080-м годам не поднимется на 5 градусов, она все равно вырастет на 2,5 градуса относительно конца XIX века, считает эксперт.
В итоге волны жары станут накрывать Землю минимум в два-три раза чаще. "То есть та жара, которая у нас была раз в десять лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться", – объяснил климатолог.
Перенос отменяется?
От глобального потепления ждать чего-то хорошего не приходится, но и переносить столицу в Сибирь из-за меняющегося климата не нужно. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок. "В Сибири наступают не лучшие климатические времена. Леса уже горят и весной, и летом. В зимнее время бывает по-разному. В связи с изменениями там будет теплее, чем было", – комментирует эксперт.
Из-за изменения климата, по мнению эксперта, в России и, в частности, в Москве в ближайшее время возможны засухи в летний период, а также резкие перепады погоды с сильными осадками. "Но засухи и пожароопасность стоят на первом месте", – подчеркнул Терешонок.
В свою очередь, кандидат физико-математических наук и метеоролог Александр Ганьшин заявил, что скорость потепления в РФ выше, чем во всем остальном мире. Аномальные температуры, по словам эксперта, особенно почувствуют жители крупных городов.
"В городах есть свой особый микроклимат, в центре города теплее, чем на окраинах, это связано в том числе с увеличением площадей, которые покрыты асфальтом или плиткой. Такое распределение температуры называется городскими "островами тепла", – говорит Ганьшин.
Кроме того, на температуру воздуха в крупных городах влияют плотность застройки, небольшое количество естественных водоемов и лесов. В ближайшие десять-двадцать лет соответствующие тенденции точно сохранятся, подытожил Ганьшин.
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