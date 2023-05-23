Эксперт не увидел смысла в переносе столицы РФ из-за климата

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Переносить столицу РФ является нецелесообразным, поскольку перспектива значительного повышения температуры остается маловероятной. Об этом Москве 24 сообщил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

"В Сибири не лучше климатические времена наступают. Там леса уже горят и весной, летом. <...> Я не понимаю, зачем переносить столицу. По климатическим причинам нет смысла. Тут же ближе океаны: Атлантика, Северно-Ледовитый. Здесь чаще воздействует на погоду циклону, которые несут от океанов и морей дополнительную влагу", – заявил он.

При этом эксперт подтвердил повышение температуры воздуха в Москве, несмотря на весенние и летние похолодания. Как отметил Терешонок, в летнее время будут чаще образовываться антициклоны, что способствует усилению жары и осушению воздуха.

Тем не менее Терешонок считает маловероятным, что температура может подняться на 5 градусов относительно конца XIX века. По его словам, за последние 50 лет температура увеличилась на 2 градуса, и если этот тренд продолжится, то такого повышения температуры не произойдет.

В заключение эксперт рассказал, развитие каких погодных аномалий наиболее вероятно в России и Москве.

"Больше всего напрашиваются засухи в летний период и резкие перепады погоды, при которых выпадают сильные осадки, ливни. Но засухи и пожароопасность – это стоит на первом месте. Засухи будут преобладать, несмотря на то что среднегодовое количество осадков имеет тенденцию к увеличению", – резюмировал эксперт.

Ранее метеоролог Александр Ганьшин объяснил, что центральные города России в будущем ожидает аномальное тепло. По словам синоптика, на погоду будут воздействовать циклоны из Атлантики. Также увеличится число погодных аномалий.

Кроме того, потепление способно привести к таким опасным ситуациям, как появление лесных пожаров, таяние льдов и ухудшение качества воздуха, предупредил эксперт.