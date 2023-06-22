Милонов предложил подумать над возможностью перевода сотрудников на удаленку в жару

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Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Минтруд РФ с предложением разработать для работодателей рекомендации, предусматривающие возможность перевода сотрудников на дистанционный формат работы во время жары. Об этом сообщает RT.

"Прошу вас рассмотреть возможность <...> наделения возможностью перевода коллектива или части коллектива <...> на дистанционную форму труда во время установления жаркой и засушливой погоды", – написал парламентарий, отметив, что в первую очередь это должно касаться людей предпенсионного возраста.

Свою инициативу он объяснил тем, что жаркая и засушливая погода может способствовать ухудшению самочувствия человека, провоцировать обострение хронических заболеваний.

При этом Милонов напомнил, что в период пандемии коронавируса российские работодатели смогли успешно внедрить новые форматы работы сотрудников, в том числе дистанционную или частично дистанционную занятость.

Ранее врач Денис Банный назвал оптимальную разницу в температуре между улицей и помещением. По его словам, она не должна превышать 5–10 градусов, в противном случае организм может переохладиться. Также он посоветовал не злоупотреблять кондиционером и периодически проветривать помещение.

