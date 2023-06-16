Врач назвал оптимальную разницу в температуре между улицей и помещением в жаркую погоду

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Большая разница в температуре между улицей и помещением может привести к переохлаждению, она не должна превышать 5–10 градусов, заявил врач Денис Банный, слова которого приводит RT.

"Если на улице 30 градусов, лучше настроить кондиционер на 22–23 градуса, не меньше. Не стоит сидеть под прямым потоком холодного воздуха, а если кондиционер еще не установили и только выбирают, лучше отдать предпочтение инверторным моделям", – посоветовал он.

По его словам, стоимость инверторных кондиционеров, как правило, выше, однако от них нет шума, и они считаются более экологичными.

Банный напомнил о том, что системы охлаждения нужно периодически отключать, а затем открывать окна для проветривания. Он предупредил, что качество воздуха, который в постоянном режиме перегоняет кондиционер, ухудшается. В нем становится меньше кислорода и влаги, что приводит к сухости слизистых в организме человека, в результате чего могут развиться аллергия или респираторные заболевания.

Также врач предупредил о риске подхватить болезнь легионеров. Он объяснил, что микроорганизмы рода легионелла могут обосноваться в теплой воде резервуаров центральных охладительных систем. Они оказывают вредное влияние на человеческий организм, могут спровоцировать атипичную пневмонию.

Не стоит забывать и про необходимость вовремя чисть фильтры кондиционеров, в которых также могут размножаться бактерии, добавил Банный.

Ранее россиянам рассказали, как не стоит охлаждаться в жаркую погоду. В частности, не рекомендуется допускать температурный контраст между улицей и помещением, настроив кондиционер на низкие температуры. Кроме того, лучше отказаться от употребления ледяных напитков. Также не стоит принимать холодный душ.

Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников рекомендовал больше гулять в тени, а также не допускать переедания и употребления спиртных напитков.



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