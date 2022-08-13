Врач рассказал, как нельзя охлаждаться в жару

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Нельзя допускать резких перепадов температуры, пытаясь охладиться в жару, заявил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников. Об этом пишет "Газета.ру".
"Опасно включать кондиционер на низкие температуры, особенно после пребывания на жаре, допускать сквозняки, резко погружаться в холодную воду или принимать очень холодный душ, пить ледяные напитки на жаре", – предупредил он.
Врач рекомендовал больше гулять в тени, а также не допускать переедания и употребления спиртных напитков. По его словам, улучшить самочувствие в жару можно, если соблюдать следующие правила:
Синоптик объяснил, что это не рядовая августовская погода: температура сейчас на 5–6 градусов выше нормы. Как отметил Шувалов, так бывает раз в 7–8 лет, однако сейчас эти периоды учащаются. В прошлом году период такой погоды оказался не сильно продолжительным, но все-таки был, добавил эксперт.
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