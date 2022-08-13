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Общество

18:20

Врач рассказал, как нельзя охлаждаться в жару

общество

Фото: depositphotos/sbotas

Нельзя допускать резких перепадов температуры, пытаясь охладиться в жару, заявил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников. Об этом пишет "Газета.ру".

"Опасно включать кондиционер на низкие температуры, особенно после пребывания на жаре, допускать сквозняки, резко погружаться в холодную воду или принимать очень холодный душ, пить ледяные напитки на жаре", – предупредил он.

Врач рекомендовал больше гулять в тени, а также не допускать переедания и употребления спиртных напитков. По его словам, улучшить самочувствие в жару можно, если соблюдать следующие правила:

  • избегать физической активности в слишком жаркие часы;
  • носить летний головной убор и свободную светлую одежду из натуральных тканей;
  • носить с собой воду и пить регулярно небольшими порциями;
  • при наличии хронических заболеваний – принимать лекарства, назначенные врачом, следить за параметрами давления;
  • в помещении – открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для постоянной циркуляции воздуха;
  • чаще принимать прохладный душ.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о нетипичной погоде в Москве во второй половине августа. По его словам, следующие две недели в столице могут быть слишком жаркими.

Синоптик объяснил, что это не рядовая августовская погода: температура сейчас на 5–6 градусов выше нормы. Как отметил Шувалов, так бывает раз в 7–8 лет, однако сейчас эти периоды учащаются. В прошлом году период такой погоды оказался не сильно продолжительным, но все-таки был, добавил эксперт.

Москвичам рассказали, где спасаться от жаркой погоды в городе

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