11:08Общество
В Минздраве назвали главные ошибки пожилых в жару
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Долгое пребывание на солнце, отказ от использования солнцезащитных средств и недостаточное потребление жидкости являются главными ошибками пожилых в жару. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
Первая ошибка, которую часто совершают пожилые люди летом, – это долгое пребывание на солнце. "В самый пик жары стоит оставаться в тени, в каком-то охлаждаемом помещении, чтобы избежать перегрева. Лучше быть на свежем воздухе утром до 12:00 и вечером после 16:00", – отметила эксперт.
Зачастую летом возрастная категория граждан не пользуется солнцезащитными средствами, что также является ошибкой. "Нужно учитывать канцерогенный эффект ультрафиолета и обязательно пользоваться либо кремами для защиты кожи от солнца, либо надевать закрытую одежду, чтобы не было рисков развития каких-либо онкологических процессов, особенно на коже", – подчеркнула гериатр.
Третья ошибка заключается в том, что в жаркую погоду пожилые потребляют недостаточно жидкости.
"В обычное время физическая нагрузка пожилым людям полезна, но в жару надо все же быть очень осторожным, потому что это может еще больше усилить обезвоживание", – заключила Ткачева.
Ранее россиянам рассказали, как не стоит охлаждаться в жаркую погоду. В частности, не рекомендуется допускать температурный контраст между улицей и помещением, настроив кондиционер на низкие температуры. Кроме того, лучше отказаться от употребления ледяных напитков. Также не стоит принимать холодный душ.
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