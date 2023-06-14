В Минздраве назвали главные ошибки пожилых в жару

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Долгое пребывание на солнце, отказ от использования солнцезащитных средств и недостаточное потребление жидкости являются главными ошибками пожилых в жару. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Первая ошибка, которую часто совершают пожилые люди летом, – это долгое пребывание на солнце. "В самый пик жары стоит оставаться в тени, в каком-то охлаждаемом помещении, чтобы избежать перегрева. Лучше быть на свежем воздухе утром до 12:00 и вечером после 16:00", – отметила эксперт.





Ольга Ткачева главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Перегрев опасен тем, что происходит сгущение крови, уменьшение жидкости в организме... Перегрев также может влиять на функцию мозга, люди теряют сознание.

Зачастую летом возрастная категория граждан не пользуется солнцезащитными средствами, что также является ошибкой. "Нужно учитывать канцерогенный эффект ультрафиолета и обязательно пользоваться либо кремами для защиты кожи от солнца, либо надевать закрытую одежду, чтобы не было рисков развития каких-либо онкологических процессов, особенно на коже", – подчеркнула гериатр.

Третья ошибка заключается в том, что в жаркую погоду пожилые потребляют недостаточно жидкости.





Ольга Ткачева главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Идет выраженное потоотделение, а люди не восстанавливают свой водно-электролитный баланс. Это может приводить к сгущению крови и к тромбозу. Поэтому надо все время в жару иметь с собой бутылочку воды, чтобы контролировать потребление жидкости.

"В обычное время физическая нагрузка пожилым людям полезна, но в жару надо все же быть очень осторожным, потому что это может еще больше усилить обезвоживание", – заключила Ткачева.

Ранее россиянам рассказали, как не стоит охлаждаться в жаркую погоду. В частности, не рекомендуется допускать температурный контраст между улицей и помещением, настроив кондиционер на низкие температуры. Кроме того, лучше отказаться от употребления ледяных напитков. Также не стоит принимать холодный душ.

