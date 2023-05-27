Врач назвала самые частые причины болей в коленях у пожилых

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Боли в коленях у пожилых людей могут сигнализировать о наличии артроза или травмы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

С возрастом суставы человека подвергаются дегенеративным изменениям.

"Хрящ как губка, он впитывает в себя так называемую синовиальную жидкость, которая служит смазкой для суставов. С возрастом этот хрящ, не получая достаточного питания, становится тонким и более шершавым. В ряде случаев он вообще стирается, и кости в суставах начинают соприкасаться между собой, что травмирует в том числе и суставную сумку, и вызывает боли. Это артроз", – пояснила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Также боль в коленях могут вызывать различные бытовые травмы. Например, если при работе в саду человек неправильно держит лопату. Или пропалывает грядки, стоя на коленях, и не пользуется специальными защитными наколенниками. Это все тоже может негативно сказываться.

Старые травмы колен также способны давать о себе знать и провоцировать болевые ощущения, продолжает Чернышова. Она порекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.

"Я не советую бесконтрольно принимать препараты для суставов, в том числе биологически активные добавки. Потому что как минимум можно зря потратить деньги и не получить результат. Как максимум – усугубить ситуацию", – заключила терапевт.

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