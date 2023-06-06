08:30Общество
Врач назвала необычные причины усталости у пожилых людей
Фото: depositphotos/NatashaFedorova
Усталость у пожилых людей может быть признаком анемии, сердечной недостаточности, атеросклероза, а также проблем с печенью и почками. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
"Усталость у людей старшего возраста может быть проявлением какого-то заболевания. Например, анемии, то есть нехватки железа в крови. В этом случае организму не хватает кислорода и появляется такой неприятный симптом", – объясняет специалист.
Другая возможная причина плохого самочувствия – нарушения в работе печени и почек.
Также усталость может возникать при атеросклерозе и сердечной недостаточности. "При атеросклерозе из-за бляшек мозг может не получать достаточного количества кислорода, отсюда и усталость. При сердечной недостаточности сердце не справляется с нагрузкой и не поставляет кислород в ткани в достаточной степени. То есть кровь застаивается, плохо поступает, кислород плохо переносится, поэтому появляется неприятный симптом", – заключила эксперт.
Ранее были названы причины, из-за которых в пожилом возрасте может беспокоить ощущение кома в горле. В частности, при появлении такого симптома рекомендуется проверить, нет ли проблем с щитовидной железой. Кроме того, не исключено, что речь может идти о рефлюксной болезни, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод и далее вплоть до гортани. Среди других причин отмечается спазм мышц либо стресс.
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