Врач рассказала, как укрепить нервную систему в пожилом возрасте

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Физическая активность, а также употребление продуктов с содержанием магния и витаминов группы B поможет укрепить нервную систему пожилым людям. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, в первую очередь возрастной категории граждан нужно больше гулять на свежем воздухе. Причем важно выходить на улицу в любую погоду.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Благодаря физической активности уровень кортизола, гормона стресса, снижается, а уровень дофамина, гормона хорошего настроения, повышается.

Также укреплению нервной системы в пожилом возрасте будет способствовать употребление продуктов, которые богаты магнием и витаминами группы B.

"В рационе пожилого человека должно быть побольше овощей. Они привнесут в организм магний. В рационе также должны быть зерновые. Это источники магния и витаминов группы B, которые очень сильно растрачиваются во время эмоциональных ситуаций", – уточнила Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Можно замачивать овес, овсянку, гречку, чтобы получить в итоге ферментированный продукт, который не только даст нам магний и витамины группы B, но и будет максимально полезен для пищеварительной системы.

Ранее был назван лучший напиток для борьбы со стрессом. Речь идет о какао, поскольку он обладает сосудорасширяющим свойством. В напитке присутствуют витамины группы B. За счет этого употребление какао способствует улучшению питания головного мозга. Кроме того, в нем содержится магний, который помогает снизить тревожность.

