Нейропсихолог рассказала, что многозадачность грозит истощением нервной системы

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Многозадачность – одно из качеств, которое ценится многими работодателями, но стремление человека браться за множество дел одновременно может привести к нервному истощению и другим проблемам. Об этом рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева.

"Привычка успевать все, везде и сразу ведет к истощению нервной системы, эмоциональному выгоранию, депрессии и неврозам", – передает слова нейропсихолога "Газета.ру".

Кушалиева подчеркнула, что человек будет намного эффективнее в том случае, когда сумеет правильно расставить приоритеты. Необходимо научиться выделять дела первой важности и то, что не требует немедленного решения.

"Хорошо делать что-то одно, а потом переходить к следующему заданию", – добавила она.

Для того чтобы избежать проблем с психикой, Кушалиева советует не перегружать себя и давать себе небольшие перерывы на отдых.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал о причинах, которые могут вызвать чувство усталости. Он отметил, что беспорядок на рабочем месте и наличие на столе лишних предметов заставляет человека отвлекаться. Еще одной причиной усталости может стать отсутствие физических нагрузок. Если заниматься спортом, все органы и системы функционируют эффективнее, подчеркнул Хухрев. Самой распространенной причиной постоянного упадка сил врач назвал нарушение сна.



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