Врач назвал неочевидные причины постоянной усталости

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Беспорядок на рабочем месте, перерыв в тренировках и давний укус клеща могут вызывать чувство усталости. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По словам врача, чем больше на столе лишних предметов, тем чаще мозг на это отвлекается. "Порядок на рабочем месте – это порядок в голове", – отметил терапевт.

Вторая причина усталости – отсутствие регулярной физической нагрузки. Если заниматься спортом, все органы и системы функционируют эффективнее, подчеркнул Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт, кандидат медицинских наук Работают мышцы, контролируется глюкоза, соответственно, лучше работает мозг. Если вы привыкли регулярно заниматься физкультурой, но вдруг вас завалили работой, из-за чего начали выпадать из тренировочного процесса, очень скоро тело начнет сигнализировать, что что-то не так.

Самая распространенная причина постоянного упадка сил – нарушенный сон. "Когда мы спим, обнуляется усталость и весь негатив за предыдущий день. В правильно текущем сне есть несколько фаз – быстрых и медленных глазных движений. В зависимости от этого он разный по глубине. При фазе быстрых глазных движений за 15 секунд нам может присниться история на целую неделю", – рассказал терапевт в интервью программе "Доктор 24".

Именно в этом состоянии в мозгу и других частях организма вырабатываются гормоны, которые позволяют побороть усталость и обнулить стресс за предыдущий день, отметил Хухрев.



Еще одна неочевидная причина упадка сил – давний укус клеща. "Очень часто хроническая усталость связана с болезнью Лайма, или боррелиозом. Если клещ оказался ее носителем, симптомы развиваются далеко не сразу. Сначала может появиться кольцевая эритема, температура, потом все это уходит. А через полгода бывает, что человек чувствует усталость", – отметил терапевт.

В таком случае необходимо сделать анализ на антитела к болезни Лайма. Если он покажет положительный результат, придется пройти лечение и устранить первопричину упадка сил, заключил Хухрев.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие завтраки вызывают усталость. По ее словам, не стоит утром есть тяжелую белковую пищу. Она долго переваривается и требует очень большого количества энергии. Также стоит отказаться от простых углеводов.



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