Врач рассказала, о каких болезнях сигнализирует хроническая усталость

Каждый третий россиянин страдает от хронической усталости, утверждают аналитики. Разбираемся, как отличить это состояние от обычного утомления и почему представители некоторых профессий особенно подвержены такому синдрому.



Выше сил

С хронической усталостью чаще всего сталкиваются специалисты в области маркетинга, рекламы и PR – 40% опрошенных, говорят данные исследования, опубликованные "Лентой.ру". На втором месте – административная работа (36%).

Следующие в списке представителей "утомляющих" профессий – IT-специалисты, учителя и сотрудники в области науки и образования (35%). Проблема также возникает у работников транспортной, логистической сферы, строительства и недвижимости: хроническая усталость возникает у 15% представителей этих областей.

Почти половина респондентов назвала самым распространенным симптомом хронической усталости плохое самочувствие. Еще 40% признались, что сталкиваются с проблемами со сном, а 35% отметили общее снижение активности.

Бороться с этим состоянием каждый третий опрошенный пытался с помощью витаминов. Другие решали проблему с помощью ежедневных прогулок, регулярных встреч с друзьями, новых хобби и поездок за город. Обращались к психологам лишь 8% респондентов.



Усталость или патология?

По мнению психолога Екатерины Башкиревой, на эмоциональный фон сильно влияют профессии, связанные с регулярным общением с людьми.





Екатерина Башкирева психолог Выбирая профессию, некоторые люди изначально понимают, что уровень стресса будет усилен по сравнению с другими сферами. Это связано с постоянной коммуникацией с людьми. Однако не все осознают, что обмен энергией происходит неравномерно, и не все люди могут восполняться после плотного общения друг с другом.

Люди, которые идут в профессии, подразумевающие постоянное общение (преподаватели, врачи, маркетологи, пиар-специалисты), должны понимать: взаимодействие с клиентами, учениками и так далее приносит как положительные, так и отрицательные эмоции. Поэтому те, кто не умеет справляться с подобным напряжением, могут быть подвержены чрезмерной утомляемости, заключила психолог.

В целом то, что человек принимает за синдром хронической усталости, может быть сигналом о большом числе заболеваний, например эндокринных. Об этом Москве 24 рассказала врач – иммунолог-аллерголог МГУ имени Огарева Ольга Радаева.





Ольга Радаева врач – иммунолог-аллерголог Как таковой диагноз "синдром хронической усталости" на сегодняшний день не ставится. Очень часто эндокринные патологии дают первые симптомы утомления, истощения как физического, так и эмоционального. Дисбаланс в иммунной, сердечно-сосудистой, нервной, гормональной и других системах может вызывать такой синдром. Также возможен диагноз "депрессия". Нужно обращаться к врачу и устанавливать первопричину.

По ее словам, важно не путать серьезный недуг с обычной утомляемостью.

"Если вы пришли с работы и вам не хочется вставать и готовить себе ужин – это не хроническая усталость, а социальный фактор, ситуация, когда что-то не устраивает человека и надо это менять. Но если у вас пропала заинтересованность, когда ежедневные трудовые, домашние обязательства вызывают только негативную эмоцию, вот здесь нужно обращение к специалисту", – объяснила Радаева.

Также тревожными сигналами может быть повышенная утомляемость, резкие перепады настроения и нарушения памяти, которые сохраняются более шести месяцев, добавила специалист.

В таком состоянии пациент часто начинает самостоятельно назначать себе поливитамины. Однако на сегодняшний день их применение не имеет доказанной эффективности, предупредила иммунолог.

При этом врач подчеркнула, что одной из причин повышенной утомляемости может быть дефицит витамина D. Каждый человек, в том числе проживающий в РФ, должен его принимать, но чтобы рассчитать необходимую дозу, лучше всего обратиться к специалисту, заключила Радаева.