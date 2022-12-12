Россиянам рассказали о главных причинах ночных кошмаров

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Ужасы в сновидениях могут появиться из-за плохих условий во время отдыха, алкоголя или просмотра страшного фильма. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, кошмары возникают из-за яркого света, неудобной постели, чрезмерной жары или холода. Также страшные сны могут посетить человека из-за сильной усталости и перевозбуждения, переедания и недосыпа. Кроме того, кошмары случаются при высокой температуре тела или приеме тех или иных препаратов.

Если плохие сны происходят с заметной частотой, то, скорее всего, причиной может быть стресс, тревожность, депрессия или какие-либо травмирующие психику обстоятельства.

"Переживания, которые человек старается заглушить во время бодрствования, всплывают в кошмарных образах во сне, когда отключается контроль над мыслями. Таким образом подсознание пытается справиться с тяжелыми переживаниями, которые человек не может преодолеть в реальной жизни", – поделился Тяжельников в беседе с телеканалом НТВ.

Эксперт рекомендовал не искать в сновидениях мистический смысл, так как кошмары являются частью стандартных физиологических процессов.

Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, что в состоянии стресса у человека появляется тревожность, которая мешает заснуть. Решить подобную проблему может режим, считает эксперт.



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