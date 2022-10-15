08:00Общество
Диетолог назвал лучший антистрессовый напиток
Фото: depositphotos/TatyanaGl
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 назвал какао лучшим антистрессовым напитком.
"Какао обладает сосудорасширяющим действием, улучшает питание головного мозга. Там есть витамины группы B, которые тоже резко улучшают питание головного мозга, снижают его возбудимость", – отмечает эксперт.
По словам Гинзбурга, такой напиток поможет бороться с мимолетным стрессом, когда что-то произошло и нужно успокоиться.
"Мы же чувствуем не ситуацию, а свою реакцию на нее. Когда сердце ходуном ходит – это наша реакция. Мы ее должны снять. Это какао", – отметил специалист.
Если речь идет о хроническом стрессе, лучше всего дополнительно включить в свой рацион определенные продукты, советует он.
Ранее россиянам порекомендовали напиток, который будет способствовать укреплению иммунной системы. Речь идет о воде с добавлением меда, имбиря и лимона. Компоненты этого напитка помогут на клеточном уровне сопротивляться разным угрозам, в том числе и вирусам.
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