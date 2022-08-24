Диетолог назвал самый опасный напиток для пожилых

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Алкоголь является самым опасным напитком для пожилых, сообщил Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург.

По его словам, спиртное ускоряет работу сердца и увеличивает его потребность в кислороде.





Михаил Гинзбург врач-диетолог, доктор медицинских наук А если сердце поражено атеросклерозом, что у пожилых обычно и наблюдается, то резко повышается риск сосудистых катастроф, в частности инфаркта.

Вместо этого эксперт рекомендует употреблять зеленый чай, который замедляет процессы старения, а также пить богатые полезными веществами ягодные морсы.

"Они должны быть без сахара, потому что сахаросодержащие напитки – это второй по опасности напиток для пожилых людей", – предупредил врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала свежевыжатые овощные соки самыми полезными для здоровья. Она отметила, что по сравнению с фруктовыми в них содержится меньше сахара и больше клетчатки.