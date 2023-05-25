08:00Общество
Врач рассказал о причинах появления кома в горле у пожилых
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Ком в горле у пожилых людей может возникать из-за стресса, спазма мышц, рефлюксной болезни или указывать на проблемы с щитовидной железой. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
Ком в горле – одна из самых частых причин обращения к врачу. Этот симптом встречается как у молодых, так и у пожилых людей.
"Также надо смотреть, нет ли ожогов желудочным соком. При рефлюкс-эзофагите, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод и может доходить до гортани, тоже часто бывает ощущение кома в горле", – отметил Хухрев.
Иногда неприятный симптом возникает из-за спазма мышц, который часто встречается у пожилых людей. "С возрастом мышцы, к сожалению, становятся более "забитыми", менее эластичными и чаще болят. Нужно идти к специалисту, чтобы он их разминал, расслаблял", – советует эксперт.
Ранее россиянам рассказали, о каких недугах может предупреждать ощущение нехватки воздуха. Например, такой симптом возникает при астме или хронической обструктивной болезни легких. Еще одна причина связана с сердечной недостаточностью. Кроме того, психологический стресс также способен провоцировать ощущение нехватки воздуха.
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