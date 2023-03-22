Врач назвал два вида кашля, игнорировать которые смертельно опасно

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Самыми опасными видами кашля являются приступообразный и с кровью, рассказал Москве 24 врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, приступообразный бывает, например, при коклюше. "Там кашель идет приступами, человек не может остановиться, и это кончается рвотой. В некоторых случаях бывает даже кровоизлияние в мозг оттого, что повышается давление", – отметил эксперт.

Также настороженность должен вызывать кашель с кровью. Хухрев подчеркнул, что такой симптом ни в коем случае нельзя игнорировать.



Алексей Хухрев врач-терапевт Любой кашель с кровохарканьем – это всегда опасно. Это может быть или опухоль, или туберкулез, или еще какая-нибудь неприятность в легких. Просто так отмахнуться от такого нельзя.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что самолечение кашля без консультации с врачом является главной ошибкой. Специалист предупредила, что неправильно подобранные лекарства могут быть неэффективны. К тому же без должного лечения заболевание может усугубиться и будет упущено драгоценное время.



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