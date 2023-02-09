Инфекционист назвал причину резкого роста заболеваемости коклюшем

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Показатели заболеваемости коклюшем в России скорее вернулись к допандемийному уровню, чем неожиданно выросли. Об этом врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал "Российской газете".

Он пояснил, что во время пандемии люди в течение двух лет сидели на карантине и носили маски, что является хорошей профилактикой любых респираторных инфекций, включая коклюш.

"Поэтому в целом в 2020 и 2021 годах заболеваемость коклюшем была более низкой, чем до эпидемии COVID-19. Поэтому сейчас можно скорее говорить о том, что заболеваемость вернулась к допандемийному уровню", – уточнил Поздняков.

От коклюша существует адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС), которая вводится практически всем детям. Но некоторые родители отказываются ставить ребенку прививку.

Поздняков добавил, что именно на коклюшный компонент в вакцине могут возникать различные реакции. Вместе с тем практически ни одна вакцина не дает 100% защиты от инфекции, однако привитый человек легче переносит заболевание.

"Но в любом случае это достаточно серьезное заболевание с точки зрения проявлений длительного и мучительного кашля. То есть, к сожалению, вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет, тем более если иммунная система ослабевает. Но вакцины лучше АКДС на сегодняшний день нет, а снижение тяжести течения инфекции прививка обеспечивает", – сказал Поздняков.

Инфекционист подчеркнул, что коклюш называют заболеванием закрытых помещений. Так, заразиться можно в любом помещении, где всегда много людей. Отмечается, что у большей части привитых инфекция может протекать под маской обычного кашля.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что главной ошибкой при лечении кашля является самостоятельное лечение, без консультации со специалистом. Она указала на важность выяснить причины кашля. По ее словам, он может возникать из-за разных факторов.

Если вовремя не выяснить, с чем именно связан кашель, можно упустить время и навредить себе, предупредила специалист.



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