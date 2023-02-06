Пульмонолог рассказал о лечении разных видов кашля

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Врачи выделяют сухой кашель и влажный, с выделением мокроты. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на главного внештатного специалиста-пульмонолога Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, профессора Андрея Малявина.

Специалист отметил, что при непродуктивном кашле стоит использовать подавляющие его препараты. Речь идет о ненаркотических противокашлевых препаратах, которыми не являются лекарства с кодеином.

При этом врач не рекомендовал принимать лекарство при любом сухом кашле. Малявин посоветовал использовать препараты, если человек не может заснуть из-за нескончаемого покашливания.

Эксперт отметил, что при сухом кашле лучше выбирать лекарства центрального и периферического действия. В противном случае нужно использовать муколитические препараты, которые разжижают мокроту.

"По данным научных исследований, наиболее эффективны четыре группы муколитиков. В их основе такие действующие вещества: N-ацетилцистеин, амброксол, карбоцистеин, эрдостеин", – говорится в сообщении.

Малявин добавил, что пациенты любят самостоятельно назначать себе отхаркивающие средства, однако при влажном кашле предпочтение лучше отдавать муколитическим препаратам.

"Если есть мокрота, подавлять кашлевый рефлекс ни в коем случае нельзя. Иначе может быть застой мокроты", – указал профессор.

Малявин рекомендовал обратиться к доктору, если у пациента появились одышка, боль в груди или началась вторая волна интоксикации.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что главной ошибкой при лечении кашля является самостоятельное лечение, без консультации со специалистом. Она указала на важность выяснить причины кашля. По ее словам, он может возникать из-за разных факторов.

Если вовремя не выяснить, с чем именно связан кашель, можно упустить время и навредить себе, предупредила специалист.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!