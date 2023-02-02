Врач рассказала, как защититься от сезонных болезней

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Врач-терапевт Мария Бочарова рассказала, как можно защитить себя от сезонных болезней, когда погода меняется. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт объяснила, что распространение сезонных заболеваний связано с погодой и влажностью воздуха. Всегда следует помнить о терморегуляции, подчеркнула Бочарова. При выборе одежды нужно обращать внимание на особенности организма.

"Подходить к выбору одежды стоит индивидуально. Можно рассмотреть принцип "многослойности" для создания воздушных прослоек. В нижнем слое следует воздержаться от чистого хлопка, так как он отлично впитывает влагу", – посоветовала она.

Специалист также рекомендовала выбирать куртки, которые будут защищать от ветра.

Бочарова призвала носить шапки и шарфы. Если голова и шея будут открыты, это может быстро привести к простуде или спровоцировать хронические заболевания ушей, горла или носа. Важно выбирать правильную обувь, добавила врач. Она должна быть с толстой подошвой.

Чаще всего люди болеют в период с сентября по май. Респираторные заболевания могут возникать у человека 2–4 раза в год. Терапевт призвала граждан внимательно относиться к своему здоровью. Симптомы сезонных болезней могут быть следующими:

повышенная температура;

головная боль;

боль в мышцах и суставах;

общая слабость;

насморк;

кашель.

Бочарова рассказала, что во время простуды происходит воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Также может присоединяться вторичная бактериальная микрофлора.

Врач дала несколько советов по профилактике: ноги должны находиться в тепле, в холодную погоду лучше дышать через нос, в местах скопления людей нельзя забывать про маску. Очень важно периодически проветривать помещения и пользоваться антисептиками.

"Также хочется отметить метод иммунопрофилактики путем вакцинации от гриппа и COVID-19, основной целью которой является снижение рисков инфицирования и развития тяжелых осложнений", – добавила терапевт.

Бочарова перечислила, кто входит в группу риска:

пациенты с хроническими заболеваниями;

люди старше 65 лет;

страдающие иммунодефицитом.

Ранее врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова предупредила , что прием одного и того же препарата для снижения температуры может привести к осложнениям.

По ее словам, превышение суточной дозы может вызвать, например, повышение артериального давления или высыпания, а также привести к более серьезным последствиям – токсическому поражению печени или даже острой почечной недостаточности.



"Доктор 24": сезон простуд

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