09:57Общество
Врач рассказала, как защититься от сезонных болезней
Фото: depositphotos/ilona75
Врач-терапевт Мария Бочарова рассказала, как можно защитить себя от сезонных болезней, когда погода меняется. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперт объяснила, что распространение сезонных заболеваний связано с погодой и влажностью воздуха. Всегда следует помнить о терморегуляции, подчеркнула Бочарова. При выборе одежды нужно обращать внимание на особенности организма.
"Подходить к выбору одежды стоит индивидуально. Можно рассмотреть принцип "многослойности" для создания воздушных прослоек. В нижнем слое следует воздержаться от чистого хлопка, так как он отлично впитывает влагу", – посоветовала она.
Специалист также рекомендовала выбирать куртки, которые будут защищать от ветра.
Бочарова призвала носить шапки и шарфы. Если голова и шея будут открыты, это может быстро привести к простуде или спровоцировать хронические заболевания ушей, горла или носа. Важно выбирать правильную обувь, добавила врач. Она должна быть с толстой подошвой.
Чаще всего люди болеют в период с сентября по май. Респираторные заболевания могут возникать у человека 2–4 раза в год. Терапевт призвала граждан внимательно относиться к своему здоровью. Симптомы сезонных болезней могут быть следующими:
- повышенная температура;
- головная боль;
- боль в мышцах и суставах;
- общая слабость;
- насморк;
- кашель.
Бочарова рассказала, что во время простуды происходит воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Также может присоединяться вторичная бактериальная микрофлора.
Врач дала несколько советов по профилактике: ноги должны находиться в тепле, в холодную погоду лучше дышать через нос, в местах скопления людей нельзя забывать про маску. Очень важно периодически проветривать помещения и пользоваться антисептиками.
"Также хочется отметить метод иммунопрофилактики путем вакцинации от гриппа и COVID-19, основной целью которой является снижение рисков инфицирования и развития тяжелых осложнений", – добавила терапевт.
Бочарова перечислила, кто входит в группу риска:
- пациенты с хроническими заболеваниями;
- люди старше 65 лет;
- страдающие иммунодефицитом.
Ранее врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова предупредила, что прием одного и того же препарата для снижения температуры может привести к осложнениям.
По ее словам, превышение суточной дозы может вызвать, например, повышение артериального давления или высыпания, а также привести к более серьезным последствиям – токсическому поражению печени или даже острой почечной недостаточности.
"Доктор 24": сезон простуд
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!