Фитнес-эксперт рассказал, можно ли тренироваться при простуде

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли тренироваться в зале при первых симптомах простуды.



Фитнес-индустрия считается одной из самых малорентабельных форм бизнеса. В среднем прибыль клуба с более-менее хорошим потоком постоянных и новых клиентов составляет не более 15% годовых. И это связано не с тем, что фитнес в Москве не так популярен, как можно подумать. Причина в большой конкуренции на рынке, что приводит к неизбежному снижению цен для привлечения новых клиентов. Кроме того, стоимость оборудования (и его обслуживания) очень высока.

Еще для фитнеса характерна сезонность. Майские и новогодние каникулы, летний период – все это существенно сказывается на посещаемости, а значит, и прибыли. Объективно: в полном объеме клубы работают не больше семи месяцев в году.

Помимо вышеперечисленных факторов, посещаемость снижается в период сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом. Чаще всего это зима и осень. Для бизнеса посетители, которые заболели, – тоже потеря прибыли. А у клиента, который не хочет потерять набранный результат, возникает вполне логичный вопрос: можно ли заниматься спортом, если простыл? Давайте разбираться!

Существует теория, согласно которой, если дать физическую нагрузку при повышенной температуре, организм активизирует иммунную систему. Это в свою очередь неизбежно приводит к исцелению. Возможно, доля правды здесь есть: от нагрузок повышается уровень определенных гормонов, которые действительно подстегивают иммунитет. Но возможные осложнения от такой терапии превышают сомнительную пользу.

Другими словами, если у вас температура, заниматься все-таки не стоит вообще. В том числе и потому, что вы рискуете заразить окружающих.

Когда речь идет о легкой простуде без температуры и слабости, умеренные физические нагрузки пойдут на пользу. Но ни в коем случае не избыточные. Это значит, что, если вы регулярно занимаетесь, сделайте примерно вполовину меньше от привычной работы в зале. Если попытаться сделать упражнения в привычном режиме, иммунная система просто не справится.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Любая тренировка – это стресс, и для адаптации к нему нужны определенные ресурсы. Во время простуды он бьет еще сильнее, именно поэтому и стоит снизить нагрузку. Не переживайте, погонять кровь вполовину силы гораздо лучше, чем вообще пропустить занятие. Вполне допустимо уменьшить количество тренировок в неделю – также в два раза. Вы гарантированно сохраните свои результаты и не разболеетесь, неизбежно потеряв две-три недели без тренировок вообще.

Просто потерпите. У диетологов есть такое выражение: "Лучше съесть неправильный прием пищи, чем пропустить его вообще". Это значит, что голодать гораздо хуже, чем не поесть хоть что-то. Главное – не доводить все до абсурда.

Также в этом состоянии не рекомендуется посещать бассейн и групповые уроки. А вот заглянуть в сауну после занятия будет более чем полезно. При первых признаках простуды важно пить как можно больше теплой жидкости, желательно слегка подкисленной. Даже чай с лимоном во время занятия вполне допустим.

Отдыху в этот период нужно уделить особое внимание. "Сон – лучшее лекарство", – догматичное правило. А при регулярных нагрузках оно вообще одно из самых главных, так как основные этапы восстановления происходят именно в этот период.

Старайтесь спать не меньше восьми часов. Причем лучше поставить тренировку на вечернее время, чтобы после занятия и легкого приема пищи можно было сразу лечь в кровать. Когда у вас простуда, утомление после тренировки будет выше. Это значит, что вы гарантированно уснете быстрее.

Правильное питание – важнейшая составляющая отличного результата как в фитнесе, так и в спорте. Когда вы простыли, следить за рационом нужно еще внимательнее. Никакой еды из ресторанов фастфуда, полуфабрикатов, продуктов с высоким содержанием соли и алкоголя.

Сделайте акцент на богатые витаминами сезонные овощи и фрукты, нежирные сорта мяса и кисломолочную продукцию. Следует увеличить количество выпитой жидкости, не забывать про домашний морс из клюквы или брусники. Главное – не добавлять много сахара или меда – только для вкуса, так как это "вредные" углеводы.

Соблюдая эти правила, вы гарантированно не разболеетесь и уже через неделю сможете вернуться в привычный для вас режим тренировок.

