Фитнес-эксперт рассказал, как тренировки помогут справиться со стрессом

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему важно тренироваться даже в состоянии сильного психологического стресса.



Объективно: прошедший год для большинства был тяжелым. В первую очередь психологически. Общая мировая ситуация, санкции – все это неизбежно вызвало серьезный стресс. В итоге это отразилось на тяге к здоровому образу жизни. По данным Росстата, доля мужчин, которые не придерживаются полезных привычек, в 2022 году составила почти 55%, сообщил РБК. В 2021-м этот процент был равен 40,4%. Почему так происходит и как спорт помогает бороться со стрессами?

Для большинства из тех, кто старше 25 лет, здоровый образ жизни – это некий тренд. Они занимаются в фитнес-центрах и придерживаются правильных привычек не ради хорошего самочувствия. Это мода на здоровье, которой можно легко пренебречь, если на то появляется причина.

За годы работы тренером я давно заметил тенденцию. Если у посетителя зала что-то происходит – от проблем на работе до неудач в личной жизни – он куда охотнее откажется от регулярных тренировок и правильного питания, чем сделает на них упор. Все потому, что вредные привычки в моменте быстрее дают ощущение удовлетворения. Налить бокал вина, принять антидепрессанты или съесть что-то сладкое гораздо быстрее и проще, чем собрать сумку и добраться до зала.

Но эти методы борьбы со стрессом совершенно неэффективны. Простой пример: если вашему автомобилю нужен капитальный ремонт двигателя, замена одной детали не поможет – это лишь немного отсрочит глобальную поломку. С нашим организмом происходит та же история. Вы можете себе позволить уйти от стресса временными методами, но глобально это проблему не решит.

Но самое главное, любой из вышеперечисленных методов, помимо краткосрочного эффекта, не приведет ни к чему, кроме ухудшения состояния. Во-первых, психологически, так как вы только завуалируете стресс. Во-вторых, физически, потому что все это наносит вред организму.

Заедая стресс, рано или поздно можно получить еще одну душевную травму из-за неизбежного набора лишних килограммов. А увеличение веса, как известно, способствует развитию всевозможных проблем со здоровьем, начиная от повышенного артериального давления и заканчивая риском развития сахарного диабета. О вреде курения и алкоголя и говорить лишний раз ничего не надо.

Поэтому напрашивается вполне логичный вывод, который может стать лозунгом для тех, кто хочет достойно пройти сложный этап и при этом не только сохранить здоровье, но и улучшить его. Звучит он очень просто: тренированный человек существенно сильнее психологически и физически, что позволяет ему лучше справляться с любой работой.



Откуда такая уверенность? Здесь все просто.



Терпение. Я 30 лет занимаюсь спортом, за это время перепробовал разные дисциплины. Но абсолютно все виды объединяло одно – нужно уметь терпеть. Жжение в мышцах во время упражнений, длительность тренировки, боль при спаррингах. На собственном опыте я сотни раз убеждался, что привычка терпеть помогает абсолютно в любой деятельности.

Я 30 лет занимаюсь спортом, за это время перепробовал разные дисциплины. Но абсолютно все виды объединяло одно – нужно уметь терпеть. Жжение в мышцах во время упражнений, длительность тренировки, боль при спаррингах. На собственном опыте я сотни раз убеждался, что привычка терпеть помогает абсолютно в любой деятельности. Хладнокровие. Даже умеренные физические нагрузки развивают это качество. Меньше эмоций – проще принимать верные решения. Особенно это важно для вспыльчивых людей. Отчасти по этой причине все больше тех, кто занимается всевозможными единоборствами. Благодаря здоровому цинизму, приобретенному там, становишься более психологически стабильным. Чем не великолепное качество в сложной жизненной ситуации?

Даже умеренные физические нагрузки развивают это качество. Меньше эмоций – проще принимать верные решения. Особенно это важно для вспыльчивых людей. Отчасти по этой причине все больше тех, кто занимается всевозможными единоборствами. Благодаря здоровому цинизму, приобретенному там, становишься более психологически стабильным. Чем не великолепное качество в сложной жизненной ситуации? Здоровье. Никто не будет отрицать, что регулярные физические нагрузки очень полезны. Чем старше человек, тем внимательнее ему нужно относиться к регулярности и качеству своих занятий спортом. Грамотно подобранная нагрузка будет профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний. Снизится жировая масса тела, риски развития диабета. Создастся мышечный корсет, который защищает от травм позвоночник и суставы. С крепким здоровьем преодолевать сложные периоды существенно проще.

Никто не будет отрицать, что регулярные физические нагрузки очень полезны. Чем старше человек, тем внимательнее ему нужно относиться к регулярности и качеству своих занятий спортом. Грамотно подобранная нагрузка будет профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний. Снизится жировая масса тела, риски развития диабета. Создастся мышечный корсет, который защищает от травм позвоночник и суставы. С крепким здоровьем преодолевать сложные периоды существенно проще. Медитация. Час наедине с собой во время бега или в тренажерном зале помогают разгрузить голову за счет повышенной концентраций на занятии. Плюс благодаря смене деятельности уходит психологическое напряжение. Это то время, когда можно обдумать важные для себя решения.

В сложные периоды тренироваться нужно чаще. Главное, чтобы сами занятия не были избыточными. Здесь важно подобрать комфортный ритм, так как при изнуряющих тренировках восстановление проходит тяжелее. Времени и сил на это может просто не хватать.