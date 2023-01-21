Фитнес-эксперт рассказал, почему алкоголь и регулярные тренировки несовместимы

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему алкоголь и регулярные тренировки несовместимы.



В новогодние каникулы многие позволили себе съесть и выпить больше обычного. Если за эти дни вы вообще не контролировали себя и не давали телу физические нагрузки, можно было не только набрать лишние килограммы, но и существенно подорвать состояние здоровья в целом. И хуже всего то, что каникулы прошли, а привычка употреблять спиртное у кого-то осталась.

Алкоголь, а точнее содержащийся в нем этиловый спирт, является токсином, который нагружает печень и сердечно-сосудистую систему. Именно по этой причине нельзя тренироваться в состоянии похмелья, так как это может привести, например, к развитию инфаркта. Вопрос: а совместим ли алкоголь с регулярной физической активностью? Давайте разбираться.

Для начала нужно понять, почему спиртное так опасно именно при занятиях спортом. Дело в том, что алкоголь сильно обезвоживает организм. А потеря жидкости, особенно во время физических нагрузок, сильно сказывается на организме. Сердцу приходится больше работать, чтобы качать кровь и тем самым обеспечивать мышцы кислородом и питательными веществами. Такие перегрузки могут привести к острому состоянию. Особенно это касается тех, у кого уже есть гипертония или ожирение.

Другими словами, поправлять здоровье походом в фитнес-центр после активного употребления алкоголя вообще нельзя. Значит, если тренироваться ради достижения серьезных целей и задач, про спиртное лучше забыть. Да и чтобы добиться своего, заниматься приходится до шести раз в неделю. В таком ритме времени и сил на алкоголь просто не остается.

Но что будет, если выпить немного спиртного после тренировки? Вдруг это не принесет вреда организму? Но нет, этого делать также нельзя, ведь после тренировки важно восстановиться. Это не только физический отдых, но и правильный рацион питания для восполнения затраченной энергии.

Так как алкоголь обезвоживает организм, становится очевидно, что процессы восстановления будут идти не так, как нужно. А из-за того что этиловый спирт нагружает печень, которая принимает непосредственное участие в ряде пищеварительных процессов, усвоение полезных веществ будет происходить гораздо хуже.

Особенно тяга к горячительному опасна для тех, кто хочет похудеть за счет снижения жировой массы тела. Алкоголь – такой вид продуктов, который всасывается непосредственно в желудке. Именно поэтому, выпив натощак, состояние опьянения наступает достаточно быстро. И так как любой алкоголь – это продукт с большим количеством углеводов, в организм поступают ненужные калории. Они в свою очередь провоцируют рост жировых отложений.



Кроме того, под алкоголь принято закусывать, и чаще всего тем, в чем содержится большое количество углеводов и соли, – сухарики, чипсы, картошка, рыба и кальмары. На выходе получается, что за один присест в организм в избытке попадают вредные калории.

Особенно в этом плане опасно употребление вина с сыром и медом. Именно после такого досуга в области живота возникает так называемое углеводное ожирение. Калории из вина и меда, а также жиры из сыра попадают в кровь достаточно быстро. Организм просто не успевает их переработать.

Также алкоголь провоцирует лень. Известно, что спиртное многие используют как способ расслабиться. Именно поэтому у некоторых есть некая традиция – после рабочего дня выпить бокал вина перед сном. Но такие способы релакса в будущем могут привести к очень опасным последствиям для здоровья. Поэтому для расслабления лучше использовать более безопасные методики.

Лениться человек начинает потому, что откупорить бутылку вина гораздо проще и быстрее, чем добраться до фитнес-клуба и потратить час-полтора на тренировку. К тому же в моменте это дешевле, чем абонемент в зал. Но, к слову, даже бокал каждый вечер – это разновидность алкоголизма, который еще называют "бытовым". А это уже болезнь, которую необходимо лечить при помощи профессионалов.

Аргументов отказаться от алкоголя полностью или хотя бы настолько, чтобы его употребление не влияло на здоровье и качество тренировок, более чем достаточно. Уверен, если есть желание добиться видимого результата, сделать это совсем не сложно.