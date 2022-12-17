Фитнес-эксперт назвал январь лучшим периодом начать тренировки

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему январь – лучший период, чтобы начать регулярно и эффективно тренироваться.



Конец года совсем близко. Для большинства жителей столицы это, как правило, очень напряженное время: нужно закрыть все рабочие вопросы, украсить дом, с детьми сходить на новогоднюю елку и, конечно же, купить подарки.

Но сделать презент родным и близким порой гораздо проще, чем порадовать себя или попросить что-то у любимого человека или друзей. Одним из вариантов прекрасного подарка в таких случаях может стать абонемент в фитнес-клуб. Почему? Давайте разбираться!

Новый год традиционно является некой отправной точкой для тех, кто давно хотел заняться собой, но все никак не мог найти на это время. Кто-то даже купил себе экипировку для занятий и абонемент в фитнес-клуб. Но в итоге форма так толком и не пригодилась, а клубная карта в зал либо сгорела, либо была продана на форуме с хорошим дисконтом.

Почему так происходит? Дело в том, что тот, у кого нет позитивного опыта тренировок в прошлом, как правило, слишком плохо дисциплинирован. Поэтому какая бы высокая мотивация у него ни была, начать регулярно заниматься все равно не получается. Просто потому, что интегрировать постоянные тренировки в привычный ритм жизни просто не получается. Всегда будут какие-то "но", разные причины, из-за которых до зала клиент так и не дойдет. Часто не спасают даже предоплаченные персональные тренировки, которые через определенное время просто сгорают.

Тогда с чего я решил, что занятия с начала года могут как-то повлиять на регулярность и стабильность тренировок? Здесь все достаточно просто.

Во-первых, в новогодние праздники любой фитнес-клуб делает хорошие скидки на клубные карты. Это актуально, если вы впервые задумались о покупке абонемента, но его стоимость откровенно напугала. Более того, вместе со скидками фитнес-клубы часто дарят дополнительные услуги новым клиентам. В том числе бесплатные персональные тренировки.

Во-вторых, у вас будет целая неделя выходных. Это время, когда вы можете спокойно, без суеты прийти в зал и потихоньку начать заниматься. Заодно и активно проведете каникулы. Вряд ли все будут целыми днями гулять на природе или ходить по музеям. Большинство в праздники предпочитает сидеть дома, доедать бесчисленное количество салатов и других блюд под просмотр сериалов. Дополнительная активность при таком рационе и режиме дня очень актуальна.



Но самое главное, январь в целом – довольно спокойный месяц. Этого времени как раз будет достаточно, чтобы сделать тренировки частью своей жизни. Но для этого необходимо правильно войти в ритм, чтобы вы привыкали заниматься не только физически, но и психологически. Здесь важно обратить внимание на несколько вещей.

Для начала постарайтесь определить для себя цели и задачи. Не абстрактные, а реальные. Это важно именно для того, чтобы не потерять мотивацию тренироваться только потому, что для достижения поставленной цели понадобилось гораздо больше времени, чем вы рассчитывали.

Невозможно похудеть на 25 килограммов за месяц. Нельзя нарастить большую мускулатуру за короткий период или сесть на шпагат, если вы никогда не занимались растяжкой. Все, что связано с нашим телом, фигурой, – это регулярный, длительный и достаточно тяжелый труд. Поэтому поставьте себе задачу начать заниматься с пониманием, как и когда вы будете достигать определенных результатов.

Здесь я рекомендую прибегнуть к мини-целям. Например, похудеть за месяц на два-три килограмма, что и является объективной и реальной цифрой. Дальше еще два килограмма и так далее. Тогда тренироваться точно будет в радость. Ведь вы начнете получать запланированный результат, а сами занятия станут привычкой.

Также перед тренировками важно убедиться, что у вас нет каких-либо противопоказаний по здоровью. Ведь может получиться так, что вы хотите подготовиться к летнему марафону, а у вас есть проблемы с коленями. Или планируете начать активно худеть за счет снижения жировой массы тела, а у вас есть заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы.

В фитнесе практически не существуют заболеваний, которые давали бы стопроцентный запрет на тренировки. Просто в зависимости от патологии вам нужно выбирать вид занятий, уровень и объем нагрузки с учетом противопоказаний. Поэтому если вы знаете о каких-то проблемах со здоровьем, обязательно проконсультируйтесь у лечащего врача.

Как пример: при варикозной болезни вен пояса нижних конечностей флеболог пропишет пациенту специальное компрессионное белье, в котором можно спокойно заниматься. Это же касается и других проблем по здоровью. Единственное, что еще я здесь рекомендую, – после приема у вашего лечащего специалиста дополнительно проконсультироваться у врача ЛФК по тем нагрузкам, которые вам подойдут. Во многих фитнес-клубах есть такие специалисты, поэтому получить рекомендации будет несложно.



Кроме того, если для вас начало занятий в зале сродни целому приключению, очень важно заручиться поддержкой близких. К примеру, если муж подарил жене абонемент в фитнес-клуб, она не добьется хорошего результата, если он будет сидеть дома и пить пиво.

Тот же принцип работает и с правильным питанием. К примеру, вы приносите с собой на работу здоровую еду в контейнере, а все вокруг едят печенье. В такой ситуации сложно бороться с соблазном съесть что-нибудь вредное. Поэтому вам нужен хотя бы один коллега, который начнет вместе с вами заниматься и разделит ваши взгляды на питание.

В больших коллективах найти соратника не так сложно. Тем более, как я уже говорил, в Новый год у многих людей обостряется желание заняться собой. Это значит, что подарок в виде абонемента вам точно понадобится.

