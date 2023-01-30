Терапевт перечислила опасные ошибки при снижении температуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием одного и того же препарата для снижения температуры может привести к серьезным осложнениям. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова.

По ее словам, во время вирусной инфекции температура за сутки поднимается несколько раз. И пациент принимает один и тот же препарат, например, содержащий популярный парацетамол.

"Но на самом деле делать это нежелательно, потому что нужно уложиться в суточную дозу. У парацетамола она – четыре грамма", – объяснила врач.

Превышение может вызвать как неопасные осложнения (например, повышение артериального давления или высыпания), так и серьезные – токсическое поражение печени или даже острую почечную недостаточность, предупредила эксперт.

Ермолова отметила, что при снижении температуры препараты лучше всего чередовать. Например, парацетамол с ибупрофеном, или сменять формы одного и того же лекарства – таблетки на капсулы, свечи или сироп.

Еще одна популярная ошибка – сбивать невысокую температуру.





Полина Ермолова врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Пациент хуже всего чувствует себя при 37,5. Болит голова, подташнивает, недомогание. Естественно, больной хочет избавиться от этих симптомов и выпивает жаропонижающий препарат. Но делать этого не рекомендуется, потому что вирусы и бактерии при высокой температуре гибнут.

Сбивать ее нужно в том случае, если она достигает отметки 38,6, добавила врач.

Другое заблуждение – при простуде нельзя принимать ванну, продолжила эксперт.

"Это все у некоторых идет из детства, что если будешь купаться во время болезни, температуры, то подхватишь воспаление легких. Но это неверное мнение. Естественно, горячую ванну принимать не стоит, потому что это усиливает воспаление. Но в душ идти нужно, потому как пот является идеальной средой для развития и размножения бактерий и токсинов, вырабатываемых вирусами при болезни", – объяснила терапевт в интервью программе "Доктор 24".

При температуре также не стоит забывать про воду, сказала она.





Полина Ермолова врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Во время болезни многие не хотят или в принципе не привыкли пить много жидкости. Но это неправильно. Во время вирусной инфекции в организме скапливаются токсины. Чтобы этого избежать, нужно просто много воды, желательно чистой.

Если в здоровом состоянии норма – около двух литров в день, то при вирусной инфекции нужно пить около трех литров, уточнила Ермолова.

"И еще одна частая ошибка – закрывать все окна, двери и сидеть в замкнутом пространстве. При температуре озноб – это защитная реакция организма. Нужно открывать окно около пяти раз в сутки, так как в воздухе циркулируют частички вируса, и проветриванием мы просто удаляем их из комнаты", – заключила терапевт.

Ранее россиянам рассказали об идеальном рационе при простуде. Необходимо употреблять продукты, в которых есть витамин А, например, молочные изделия, сливочное масло и желток яйца. Кроме того, важно есть пищу, богатую цинком – морепродукты, говяжью печень, не забывать о фруктах, овощах и теплом питье.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!