Врач предупредила об опасности порошков от простуды

Фото: depositphotos/Subbotina

Бесконтрольный прием порошков от простуды может нанести серьезный вред печени. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она напомнила, что в составе таких препаратов содержится парацетамол. Его чрезмерное употребление бьет по жизненно важным органам, предупредила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Эти порошки при передозировке оказывают токсическое действие на печень. Может быть тошнота, рвота, боли в эпигастральной области. В тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность.

Как правило, производители рекомендуют разводить не более трех пакетиков в сутки с определенным интервалом. Обычно он указан в инструкции к препарату, отметила Чернышова.

"Обязательно прочитайте ее, найдите способ применения и оптимальную дозу. Ее нельзя превышать ни при каких обстоятельствах", – пояснила она.

Ранее врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева посоветовала не принимать антибиотики без назначения врача. В конечном итоге организм станет устойчивым к таким препаратам, вследствие чего они перестанут действовать.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!