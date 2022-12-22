22 декабря, 18:52Общество
Врач предупредила об опасности порошков от простуды
Фото: depositphotos/Subbotina
Бесконтрольный прием порошков от простуды может нанести серьезный вред печени. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Она напомнила, что в составе таких препаратов содержится парацетамол. Его чрезмерное употребление бьет по жизненно важным органам, предупредила эксперт.
Как правило, производители рекомендуют разводить не более трех пакетиков в сутки с определенным интервалом. Обычно он указан в инструкции к препарату, отметила Чернышова.
"Обязательно прочитайте ее, найдите способ применения и оптимальную дозу. Ее нельзя превышать ни при каких обстоятельствах", – пояснила она.
Ранее врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева посоветовала не принимать антибиотики без назначения врача. В конечном итоге организм станет устойчивым к таким препаратам, вследствие чего они перестанут действовать.
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